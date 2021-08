Piłkarze Olympique Marsylia już jutro wrócą do gry. Na boisku nie zobaczymy jednak Arkadiusza Milika, który kilka dni temu powrócił dopiero do treningów w specjalnym reżimie.



Polski napastnik pod koniec poprzedniego sezonu nabawił się kontuzji kolana i jak potwierdził trener ekipy z południowej części Francji Jorge Sampaoli, Milik na boisku pojawi się dopiero za ok. półtora miesiąca.



Reprezentant Polski za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do rozpoczęcia sezonu i życzył drużynie powodzenia.





Olympique Marsylia. Arkadiusz Milik: Robię wszystko, aby odzyskać siły

- Jutro zaczyna się nowy, ważny sezon dla OM. Sezon fundamentalny także dla mnie. Jest mi przykro, że nie będę mógł pojawić się na boisku od początku z drużyną. Robię jednak wszystko, aby odzyskać siły - napisał Milik.



Rywalem ekipy z Marsylii będzie Montpellier, a mecz rozpocznie się jutro (08.08) o godzinie 20:45.



