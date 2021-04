Arkadiusz Milik znalazł się w pierwszym składzie Olympique Marsylii na starcie z RC Strasbourg. Polski napastnik do tej pory wystąpił na francuskich boiskach w 11 spotkaniach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Stade de Reims - Olympique Marsylia 1-3. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

Reprezentant Polski w bardzo dobrym stylu rozpoczął swoją przygodę z Ligue 1 i strzelił pięć bramek w 11 ligowych starciach. Arkadiusz Milik na swoim koncie ma również jedną asystę.



Po uporaniu się z kontuzją atakujący Marsylii regularnie pojawia się w pierwszym składzie i jest jednym z najważniejszych graczy klubu. W samych superlatywach wypowiadają się o nim również koledzy z drużyny.



- Strzela gole i jest wielkim profesjonalistą. Zawsze tryska humorem i jest gotowy do pracy. Mam nadzieję, że to, jak się u nas czuje wpłynie na jego decyzję w sprawie przyszłości, choć nie jest to takie proste - powiedział pomocnik l'OM Valentin Rongier.

Reklama

Milik otrzymał kolejną szansę od trenera Jorge Sampaoliego w starciu z RC Strasbourg.





Olympique Marsylia - RC Strasbourg. Arkadiusz Milik w pierwszym składzie! Trafi do siatki?

Skład Olympique Marsylia: Mandanda - Nagatomo, Caleta-Car, Gonzalez, Ballerdi, Lirola - Rongier, Kamara, Thauvin - Milik, Payet.



Skład RC Strasbourg: Sels - Caci, Mitrović, Djiku, Kone, Guilbert - Aholou, Lienard, Bellegarde - Diallo, Ajorque.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

PA