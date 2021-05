Końcówka sezonu to dla piłkarskich klubów ostatni moment, by rozpocząć planowanie kadry na kolejną kampanię. Nie inaczej jest w biurach ekipy Olympique Marsylia. Jak donoszą francuskie media, klub przygotowuje się do odejścia Arkadiusza Milika i wytypował już dwóch kandydatów do wzmocnienia linii ataku.

- Transfer już w letnim okienku transferowym? To medialne wymysły. Jestem bardzo szczęśliwy w Marsylii i nigdy nie powiedziałem, że chcę zmienić klub. Kiedy byłem w trudnym momencie swojej kariery, Olympique dał mi szansę. Jestem za to bardzo wdzięczny - mówił Milik w jednym z ostatnich wywiadów ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Nie oznacza to jednak, że w przyszłym sezonie Polak wciąż będzie występował na boiskach Ligue 1.

Portal Le10sport.com poinformował, że dyrektor generalny OM Pablo Longoria planuje w letnim okienku transferowym pozyskać napastnika, który ma zostać następcą Milika.



Marsylia szuka następcy Arkadiusza Milika?

Longoria wytypował już nawet dwóch kandydatów do zakontraktowania. Pierwszy z nich to Sebastian Villa z Boca Juniors. 24-latek strzelił w tym sezonie sześć goli w 14 spotkaniach. Drugi to Artem Dowbyk. 23-latek broni barw ekipy SK Dnipro-1. Po 25 rozegranych meczach w tej kampanii ma na koncie 10 trafień.



