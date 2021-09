Ligue 1: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



W meczu Olympique Marsylia z Lens zabrakło wciąż kontuzjowanego Arkadiusza Milika, lecz Przemysław Frankowski zadbał o to, by polscy kibice mieli o czym mówić. Skrzydłowy spektakularnym uderzeniem zdobył drugą w tym sezonie bramkę w Ligue 1, mając jeszcze w dorobku trzy asysty.

Lens, które jest jedną z rewelacji początku sezonu, niespodziewanie wyszło na prowadzenie już w 9. minucie. Po zagraniu ręką sędzia podyktował rzut karny, który strzałem w środek bramki wykorzystał Florian Sotoca.

W 27. minucie błysnął Frankowski, strzelając gola, który z miejsca stał się mocnym kandydatem do bramki kolejki. Reprezentant Polski złamał akcję na lewą nogę i z narożnika pola karnego uderzył w samo "okienko" bramki!



Przemysław Frankowski z golem, RC Lens wiceliderem

Olympique Marsylia ruszył do wyrównania i jeszcze przed przerwą odrobiło dwubramkową stratę. Sześć minut po bramce Frankowskiego świetne uderzenie z rzutu wolnego oddał Dimitri Payet, bezpośrednio umieszczając piłkę w bramce. Ten sam piłkarz w doliczonym czasie pewnie wykorzystał rzut karny i po 45 minutach wynik brzmiał 2-2.



Lens wróciło na prowadzenie w 71. minucie. Po centrze Sotoki z prawej strony gola głową na 3-2 strzelił Wesley Said. Jak się okazało, było to decydujące trafienie.

Dzięki wygranej Lens przesunęło się na drugie miejsce w tabeli i ustępuje jedynie PSG, mającemu komplet punktów. Marsylia zajmuje trzecią pozycję, lecz ma jeszcze zaległe spotkanie.



Olympique Marsylia - RC Lens 2-3 (2-2)



Bramki: 0-1 Sotoca (9. - z rzutu karnego), 0-2 Frankowski (27.), 1-2 Payet (33.), 2-2 Payet (45+2. - z rzutu karnego), 2-3 Said (71.).

8. kolejka Francja - Ligue 1

2021-09-26 20:45 | Stadion: Orange Vélodrome | Arbiter: Mikael Lesage STATYSTYKI Olympique Marsylia Racing Club de Lens 2 3 Posiadanie piłki 60,1% 39,9% Strzały 13 12 Strzały na bramkę 6 8 Rzuty rożne 5 7 Faule 4 14

2 3 Olympique Marsylia Racing Club de Lens López Saliba Peres Balerdi Rossa Rongier Gerson Guendouzi Gueye Ünder Payet 2 Mbacke Leca Gradit Medina Wooh Doucouré Frankowski Fofana Machado Sotoca Kalimuendo-Muinga Costa SKŁADY Olympique Marsylia Racing Club de Lens Pau López Sabata Jean-Louis Leca William Alain André Gabriel Saliba 83′ 83′ Jonathan Gradit Luan Peres Petroni Facundo Axel Medina Leonardo Julián Balerdi Rossa Christopher Wooh 46′ 46′ Valentin Rongier Cheick Oumar Doucouré 89′ 89′ Gerson Santos da Silva 27′ 27′ Przemysław Frankowski 7′ 7′ Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié Seko Fofana 6′ 6′ 46′ 46′ Pape Alassane Gueye 70′ 70′ Deiver Andrés Machado Mena Cengiz Ünder 9′ (k.) 9′ (k.) Florian Sotoca 33′, 45′ (k.) 33′, 45′ (k.) Dimitri Payet 63′ 63′ Arnaud Kalimuendo-Muinga 63′ 63′ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng 63′ 63′ David Pereira da Costa REZERWOWI Steve Mandanda Wuilker Fariñez Aray Duje Caleta-Car Ismaël Boura Amay Caprice 70′ 70′ Jonathan Clauss Álvaro González Soberón 83′ 83′ Massadio Haïdara 46′ 46′ Pol Mikel Lirola Kosok Charles Boli 63′ 63′ Amine Harit Yannick Cahuzac 46′ 46′ Konrad De La Fuente 63′ 63′ Gael Kakuta Bilal Nadir Ignatius Kpene Ganago 89′ 89′ Luis Henrique Tomaz de Lima 63′ 63′ 71′ 71′ 90′ 90′ Wesley Saïd

