Przypomnijmy, że dotychczasowy trener OM Villas-Boas podał się do dymisji i w ostrych słowach skrytykował osoby zarządzające klubem. Został za to zawieszony w roli szkoleniowca, a Olympique wszczął przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

Jak poinformował dziennikarz Fabrizio Romano Olympique Marsylia już kilka dni temu rozpoczął poszukiwania nowego szkoleniowca i kontaktował się nawt z Maurizio Sarrim. Niestety, negocjacje mogą okazać się bardzo trudne. 62-letni trener nie jest przekonany co do propozycji, dodatkowo nie lubi przejmować drużyny w trakcie sezonu, nie mając wpływu na przygotowanie drużyny.



Niemniej, Włoch pozostaje faworytem zarządu OM. Objęcie przez niego francuskiego klubu, oznaczałoby, że w końcu spotkałby się z Arkadiuszem Milikiem, choć jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że będą razem pracowali w innym klubie.



Sarri, który prowadził już Milika w Napoli, miał duży wpływ na odejście napastnika z Neapolu. W poprzednim sezonie chciał sprowadzić Milika do Juventusu Turyn, ale sam latem został z niego zwolniony i transfer ostatecznie nie doszedł do skutku. Milik, po półrocznym pobycie na trybunach, w końcu trafił do Marsylii. Byłby to bardzo niespodziewany zbieg okoliczności, gdyby do Olympique tuż po nim trafił także Sarri.

