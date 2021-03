- Gra z atakującym tej klasy zdecydowanie ułatwia życie. Arkadiusz Milik jest świetnym napastnikiem - ocenił grę reprezentanta Polski skrzydłowy Olympique Marsylia Florian Thauvin podczas przedmeczowej konferencji prasowej. Francuz skomentował również doniesienia dotyczące swojej przyszłości i braku decyzji, co do przedłużenia kontraktu.

Arkadiusz Milik coraz lepiej radzi sobie w słabo spisującej się Marsylii i pomimo kontuzji zdobył już trzy bramki w sześciu meczach. Wkład polskiego napastnika w ekipę z południa Francji doceniają również jego klubowi koledzy.

- Gra z atakującym tej klasy zdecydowanie ułatwia życie. Milik jest świetnym napastnikiem i dopiero wraca do pełnej dyspozycji. Jak uda mu się złapać rytm meczowy to będzie jeszcze lepszy - stwierdził podczas konferencji prasowej gwiazdor Marsylii Florian Thauvin, cytowany przez "Le Phoceen".



Sporo uwagi dziennikarze poświecili także kontraktowi skrzydłowego. Umowa Francuza wygasa bowiem 30 czerwca 2021 roku i nadal nie podjął on decyzji.



- To bardzo ciężki temat. W ostatnich tygodniach w klubie wydarzyły się ważniejsze rzeczy i dużo zmian. Nie był to dla nas łatwy okres. Nie mam pojęcia, co do mojej przyszłości. Zawsze miałem bardzo dobre relacje z Pablem Longorią - dodał Francuz.



Olympique Marsylia kolejne spotkanie rozegra już jutro (13.03) o godzinie 17:00. Francuskie media przewidują, że Thauvin i Milik rozpoczną starcie od pierwszej minuty.

