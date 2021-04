Po bardzo dobrym starciu Olympique Marsylia rzutem na taśmę pokonał FC Lorient 3-2! Decydującego dla gospodarzy gola zdobył Pol Lirola, a pierwszą asystę w barwach ekipy z południa Francji zaliczył Arkadiusz Milik!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Olympique Marsylia - FC Lorient 3-2. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Olympique Marsylia po zaciętym starciu poprzednio zremisował z Montpellier i sobotni mecz z Lorient teoretycznie powinien być o wiele prostszy dla ekipy z południowej części Francji. Drużyna z Bretanii zajmuje bowiem 17. miejsce w tabeli.



Efektownym trafieniem w poprzedniej kolejce popisał się Arkadiusz Milik, którzy sprawuje się bardzo dobrze po transferze do Marsylii. Reprezentant Polski ma już na swoim koncie pięć bramek.



Mecz mógł rozpocząć się o wiele lepiej dla Marsylii. Dimitri Payet nieco za lekko zagrał jednak w pole karne po dośrodkowaniu z rzutu wolnego i defensorzy ekipy gości skutecznie wybili piłkę.



Niżej notowana ekipa z Lorient odpowiedziała na atak gospodarzy po kontrze. Yoane Wissa zagrał do Terema Moffiego, który minął bramkarza Marsylii i wpakował piłkę do siatki.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

Z każdą kolejną minutą Marsylia wyglądała coraz lepiej, jednak w poczynaniach gospodarzy zdecydowanie brakowało konkretów. Szczególnie aktywni w ataku Payet oraz Milik.



Piłkarze Lorient bronili się całym zespołem i gospodarze mieli ogromne problemy z przedarciem się pod bramkę strzeżonej przez Matthieu Dreyera.



Druga część gry mogła się rozpocząć o wiele lepiej dla Marsylii. Po zamieszaniu w polu karnym piłka trafiła do Milika, który zdecydował się na strzał, lecz trafił wprost w interweniującego bramkarza.



Olympique Marsylia - FC Lorient. Pierwsza asysta Milika dla Marsylii!

Reprezentant Polski zachował się o wiele lepiej kilka chwil później. Napastnik świetnie odegrał głową futbolówkę w stronę Payeta, a ten huknął z powietrza i umieścił ją w siatce.

Gospodarze poszli za ciosem i błyskawicznie wyszli na prowadzenie. Milik zagrał do Floriana Thauvina, który znakomitym podaniem uruchomił Pola Lirolę, a Hiszpan dopełnił formalności.



Podopieczni Jorge Sampaoliego złapali wiatr w żagle i grali coraz efektowniej. Thauvin popisał się efektownym podaniem piętą, lecz ani Payet, ani Milik nie zdołali skierować piłki do bramki.

Niewykorzystane okazje zemściły się błyskawicznie. Thavin zagrał fatalną piłkę i dopadł do niej Wissa. Gracz Lorient rozpoczął akcję gości i zagrał do Moffiego, który ponownie zdobył gola.



Gospodarze do samego końca walczyli jednak o wygraną i w końcu dopięli swego. Payet przejął piłkę i zagrał do Liroli, który podbiegł w kierunku bramki, a po chwili oddał płaski strzał. Pędząca piłka znalazła natomiast drogę do siatki.



Ligue 1 - wyniki, tabela, strzelcy



PA



33. kolejka Francja - Ligue 1

2021-04-17 17:00 | Stadion: Orange Vélodrome | Arbiter: Hakim Ben El Hadj Olympique Marsylia FC Lorient 3 2 DO PRZERWY 0-1 D. Payet 53' Pol Lirola 56',90' T. Moffi 19',70'

3 2 Olympique Marsylia FC Lorient Mandanda Lirola 2 Perrin Sakai Thauvin Balerdi Rossa Cuisance Gueye Kamara Payet Milik Dreyer Hergault Gravillon Chalobah Le Goff Laporte Lemoine Wissa Abergel Laurienté Moffi 2 SKŁADY Olympique Marsylia FC Lorient Steve Mandanda Matthieu Dreyer 56′, 90′ 56′, 90′ Pol Mikel Lirola Kosok 65′ 65′ Jérôme Hergault 46′ 46′ Lucas Perrin Andreaw Gravillon Hiroki Sakai Trevoh Chalobah Florian Thauvin Vincent Le Goff 39′ 39′ Leonardo Julián Balerdi Rossa Julien Laporte 76′ 76′ Mickaël Cuisance 46′ 46′ Fabien Lemoine Pape Alassane Gueye 81′ 81′ Yoane Wissa Boubacar Kamara Laurent Abergel 53′ 53′ 90′ 90′ Dimitri Payet Armand Laurienté Arkadiusz Milik 19′, 70′ 19′, 70′ 83′ 83′ Terem Igobor Moffi REZERWOWI Yohann Pelé Paul Nardi 90′ 90′ Yuto Nagatomo Houboulang Mendes Ugo Bertelli Jeremy Morel 76′ 76′ Saîf-Eddine Khaoui 81′ 81′ Quentin Boisgard Jules Olivier Ntcham Stéphane Imad Diarra Darío Ismael Benedetto 65′ 65′ Enzo Le Fée Valère Germain 46′ 46′ Thomas Monconduit Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng 83′ 83′ Adrian Grbić 46′ 46′ Luis Henrique Tomaz de Lima Pierre-Yves Hamel

STATYSTYKI Olympique Marsylia FC Lorient 3 2 Posiadanie piłki 73,1% 26,9% Strzały 13 13 Strzały na bramkę 8 8 Rzuty rożne 8 3 Faule 9 15