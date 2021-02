Kibice Olympique Marsylia mogą odetchnąć z ulgą. W czasie ważnego starcia z Olympique Lyon, trener ekipy z południa Francji będzie miał do swojej dyspozycji powracających do meczowej kadry Arkadiusza Milika oraz Floriana Thauvina.

Starcie pomiędzy Olympique Marsylią a Olympique Lyon niewątpliwie jest najciekawszym spotkaniem 27. kolejki Ligue 1. Ewentualna wygrana klubu z Prowansji zbliżyłaby "l'OM" do czołówki tabeli.



Trener klubu z Marsylii Nasser Larguet potwierdził podczas konferencji prasowej, że do kadry na spotkanie z Olympique Lyon zostali powołani Arkadiusz Milik oraz Florian Thauvin, co znacząco przyczyni się do zwiększenia siły rażenia klubu.



- To bardzo dobra wiadomość, obaj oferują dużo możliwości. Milik potrafi grać tyłem do bramki, zagłębiać się w pole karne, ale również dobrze radzi sobie jako boiskowa dziesiątka - powiedział Larguet, cytowany przez francuski "l'Equipe".



W ostatnich dniach dużo mówiło się również o możliwej zmianie trenera ekipy z Marsylii. Tymczasowego szkoleniowca Largueta ma zastąpić Jorge Sampaoli.

- Szczerze mówiąc nie wiem jak długo tutaj zostanę. Będę kontynuował swoją pracę, dopóki nie zostanie wyznaczony nowy trener. Włodarze proszą mnie, abym dał klubowi trochę spokoju i właśnie to robię. Jestem do dyspozycji - odniósł się do medialnych doniesień Larguet.



