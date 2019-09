​Ojciec gwiazdy PSG - Neymar Santos senior - pojawił się na konferencji sportowej w Edynburgu i podczas spotkana z dziennikarzami zdradził, co uniemożliwiło transfer jego syna do FC Barcelona. Powiedział także, jak atakujący reprezentacji Brazylii reagował na pytania o ewentualny powrót do stolicy Katalonii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Chwile grozy na meczu Brazylii. Neymar uderzył głową w bandę. Wideo INTERIA.TV

Saga dotycząca przenosin Neymara z Paryża do Barcelony trwała przez niemal przez całe letnie okno transferowe. 27-latek ostatecznie nie zmienił klubu, co, zdaniem jego ojca, spowodowane było przede wszystkim brakiem odpowiednich zapisów w kontrakcie gwiazdora.

Reklama

- Jako agent czujesz się bezsilny, gdy nie ma żadnych struktur, pozwalających zawodnikowi odejść. W umowie nie zawarto klauzuli odejścia, przez co negocjacje były niezwykle trudne - wyjawił Neymar, który dba o interesy syna. Warto przypomnieć, że wychowanek Santosu trafił do PSG właśnie po wpłaceniu klauzuli, wynoszącej 222 miliony euro.

Ojciec piłkarza zaznacza, że 27-latek bardzo dobrze czuł się w stolicy Katalonii.

- Brazylijczycy chcą być tylko szczęśliwi, a Neymar był szczęśliwy w Barcelonie. Kiedy przyjaciele pytali go o to, czy wróci, był bardzo wzruszony - stwierdził 54-latek.

TB

Ligue 1 - terminarz, tabela, wyniki