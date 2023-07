Chętnych do zakontraktowania Mbappe nie brakuje, nie jest jednak tajemnicą, że napastnik chciałby przenieść się do Realu Madryt. Na drodze do przeprowadzenia transakcji na pewno nie będzie stał Nasser Al-Khelaifi , który publicznie zadeklarował, że paryska ekipa nie chce oddawać swojego gracza za darmo, dlatego planuje go sprzedać .

Jeśli Kylian chce zostać, to my także chcemy, żeby Kylian został, ale musi też podpisać nowy kontrakt. Nie pozwolimy, by obecnie najlepszy gracz na świecie odszedł za darmo. To niemożliwe

Filar Barcelony zastąpi Kyliana Mbappe w PSG?

Według informacji, do których dotarł Santi Aouna, przedstawiciele PSG wskazali już idealnego następcę byłego gracza AS Monaco. Wybór padł na Ousmane Dembele. Dużym fanem talentu Francuza jest Luis Enrique, który naciska na taki ruch. Obecna umowa 26-latka z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku i wciąż nie została przedłużona. Jeśli obie strony nie dojdą szybko do porozumienia, to najpewniej wkrótce Dembele otrzyma ofertę z Paryża. Dodatkowo Katalończycy są w bardzo trudnym położeniu, bowiem kwota odstępnego za rzeczonego piłkarza wynosi "tylko" 50 milionów.