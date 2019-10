Zespół Ligue 1 Nice zwolnił piłkarza Lamine Diaby'ego Fadigę za kradzież w szatni zegarka koledze z drużyny Kasperowi Dolbergowi.

"OGC Nice i Lamine Diaby Fadiga rozstali się we wtorek. W związku z kradzieżą zegarka Kasperowi Dolbergowi w szatni pierwszej drużyny i mimo przyznania się do tego później przez zawodnika, klub zdecydował o rozwiązaniu kontraktu z 18-letnim piłkarzem" - napisał we wtorek w oświadczeniu klub z Nicei.

Według francuskich mediów, zegarek był wart 70 tys. euro.

Diaby Fadiga był wychowankiem klubowej akademii Nice, a profesjonalny kontrakt podpisał w 2017 roku.

