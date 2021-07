Oficjalnie: PSG ogłasza hitowy transfer

Już od kilku dni było niemal jasne, że Hakimi dołączy do ekipy z Paryża. Pozostawało tylko pytanie, kiedy ten głośny transfer zostanie ogłoszony.



Stało się to we wtorek. 22-latek podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku.





Achraf Hakimi piłkarzem PSG

- Jestem bardzo dumny. Po doświadczeniach zdobytych w Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech, Paris Saint-Germain oferuje mi możliwość odkrycia nowych rozgrywek w barwach jednego z najbardziej prestiżowych klubów na świecie. Nie mogę się doczekać spotkania z moimi nowymi kolegami z drużyny i fanami, by poczuć niezwykły klimat panujący w Parc des Princes - powiedział reprezentant Maroka po parafowaniu umowy.

Reklama

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!

Gdziekolwiek jesteś, słuchaj meczu na żywo! - Relacja live tylko u nas!

W przeszłości Hakimi był piłkarzem: Realu Madryt, Borussii Dortmund oraz Interu. W minionym sezonie rozegrał 45 spotkań w barwach "Nerazzurrich", strzelił siedem goli i zanotował 11 asyst. 22-latek może z powodzeniem występować na obu flankach zarówno w pomocy, jak i w obronie.





TB