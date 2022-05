Oficjalnie: Kylian Mbappe przedłuża umowę z PSG

Paweł Czechowski Ligue 1

To już oficjalnie - Kylian Mbappe tego lata nigdzie się nie rusza! Francuski zawodnik przedłużył swoją umowę z PSG o dokładnie trzy lata, do 2025 roku. Tym samym wszelkie spekulacje na temat jego transferu do Realu Madryt zostają definitywnie przerwane.

Zdjęcie Kylian Mbappe zostanie na dłużej w PSG / FRANCK FIFE/AFP/East News / East News