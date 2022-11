Obsceniczny gest Mbappe w kierunku rywala. Wszystko nagrały kamery

Jeśli ktoś oczekiwał, że w tym sezonie w Ligue 1 nastąpi jakaś wielka rewolucja, to jak na razie nadzieje te okazują się całkowicie płonne. Ekipa Paris Saint-Germain bowiem obecnie pewnie zmierza po kolejne mistrzostwo Francji i po 15 kolejkach, z 41 punktami na koncie, ma pięć "oczek" przewagi nad drugim w klasyfikacji RC Lens.

"Les Parisiens" swoją wysoką formę potwierdzili również w niedzielę, kiedy to wygrali wysoko, bo aż 5-0, z AJ Auxerre, które obecnie marzy przede wszystkim o wyrwaniu się ze strefy spadkowej. Swoją cegiełkę do tego triumfu dołożył - zresztą bez niespodzianki - Kylian Mbappe, który jednak został przyłapany na mało uprzejmym zachowaniu względem jednego z oponentów.

Paris Saint-Germain - AJ Auxerre 5-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) / Eleven Sports / Eleven Sports

Ligue 1. Kylian Mbappe dał się sprowokować przeciwnikowi. Wykonał specyficzny gest...

Napastnik zdobył bramkę już w 11. minucie potyczki i do przerwy było to jedyne trafienie, jakie obejrzeli kibice na Parc des Princes. Gdy 23-latek schodził do szatni przed zmianą stron, w pewnym momencie... złapał się za krocze i rzucił kilka słów w kierunku (najprawdopodobniej) Kaysa Ruiza-Atila:

Łatwo się domyśleć, że do takiego zachowania Mbappe został sprowokowany przez jakiś komentarz gracza rywali - wcześniej uchwycono bowiem, jak Ruiz-Atil sam mówi coś do gwiazdy PSG. Co ciekawe piłkarz Auxerre jeszcze do niedawna grał w Paryżu.

MŚ Katar 2022. Kylian Mbappe powalczy z kadrą Francji o kolejny tytuł

Kyliana Mbappe nie będą czekać raczej poważniejsze konsekwencje za ten incydent, więc futbolista może się już skupiać na kolejnych meczach - tym razem na mundialu w Katarze, bowiem znalazł się on oczywiście w kadrze powołanej przez Didiera Deschampsa na MŚ. Na Bliskim Wschodzie "Les Bleus", obrońcy tytułu, zagrają w grupie z Australią, Danią i Tunezją.