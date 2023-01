Obraził legendę piłki, musiał odejść ze stanowiska. Nie ma przebacz

Diallo ma pełnić funkcje "do czasu opublikowania przez Comex (komitet wykonawczy - PAP) raportu z audytu" dotyczącego funkcjonowania FFF, zleconego przez minister sportu Amelie Oudea-Casterę i spodziewanego pod koniec stycznia.

W sobotę FFF ogłosiła, że posadę selekcjonera reprezentacji Francji utrzyma Didier Deschamps . W późniejszym wywiadzie na antenie radia RMC spytano Le Graeta o to, czy Zinedine Zidane był brany pod uwagę jako następca obecnego trenera "Trójkolorowych". Poproszono także, aby odniósł się do spekulacji, jakoby Zidane miał przejąć reprezentację Brazylii.

"Mam to gdzieś, może sobie iść, gdzie mu się podoba. Zdaję sobie sprawę, że temat Zidane'a ciągle powraca, wiele osób go wspiera, niektóre nawet liczą na to, że Deschamps szybko odejdzie..." - powiedział 81-letni prezes FFF.