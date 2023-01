Nowy klub Ronaldo sięgnie po gwiazdę PSG? Trwają negocjacje

Keylor Navas w Al-Nassr? Trwają negocjacje

To Navas jednak najlepiej pasowałby do gwiazdozbioru, jaki zarząd chce stworzyć w zespole Rudiego Garcii. Kostarykanin ma na koncie trzy triumfy w Lidze Mistrzów, mistrzostwo Hiszpanii czy dwa mistrzostwa Francji. W latach 2014-18 grał z Cristiano Ronaldo w Realu Madryt, co mogło mieć duży wpływ na decyzję o podjęciu próby ściągnięcia go. Najbliższe dni powinny pokazać, czy będzie ona skuteczna.