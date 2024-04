Nowe wieści ws. transferu Mbappe. Wszyscy o tym milczą, już wiadomo dlaczego

Jednak już tego lata Kylian Mbappe ma zostać piłkarzem Realu Madryt . Dziennik "Marca" donosi, że kontrakt Francuza z klubem został podpisany w lutym tego roku, ale wciąż nie zostało to ogłoszone oficjalnie. Dlaczego? Na to również znalazła się odpowiedź.

Dlaczego wszyscy milczą w sprawie transferu Mbappe. "Marca" przekazuje wieści

Kiedy Mbappe podpisywał kontrakt z Realem Madryt , obie strony od razu ustaliły strategię wizerunkową dotyczącą tego transferu. W tym momencie wszyscy na ten temat milczą, ale wiadomo, kiedy może dojść do przełomu. Pewne jest to, że Francuz chce załatwić tę sprawę przed rozpoczęciem Euro 2024.

Kylian Mbappe dostał od dyrektorów wolną rękę. Sam może wybrać sobie datę ogłoszenia swoich przenosin do Realu Madryt. Wiadomo, że nie wydarzy się to, dopóki PSG rywalizuje w Lidze Mistrzów. Francuzi w tym sezonie nie są bez szans na zwycięstwo. W ćwierćfinale w dwumeczu z FC Barcelona to oni będą faworytem do zwycięstwa i wiadomo, że o finał wówczas powalczą z Borussią Dortmund lub Atletico Madryt, czyli drużynami, które są zdecydowanie w zasięgu paryżan.