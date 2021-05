W meczu rozpoczynającym 35. kolejkę francuskiej Ligue 1 Olympique Marsylia zremisował na własnym stadionie z drużyną Strasbourga 1-1. Tym razem na liście strzelców próżno szukać Arkadiusza Milika, który w protokole zapisał się tylko żółtą kartką, jaką dostał w ostatnich minutach meczu. Francuskie media wystawiły Polakowi kiepskie noty, pisząc wprost, że od tej klasy gracza oczekują więcej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Olympique Marsylia - RC Strasbourg 1-1. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

Milik, który przychodził do Marsylii jako gwiazda, mająca rozwiązać ofensywne problemy tej drużyny, zdążył już w kilku meczach Ligue 1 pokazać, że nie bez przyczyny interesowały się nim takie kluby jak Juventus czy Borussia Dortmund. W barwach Olympique nie zawsze jednak wchodzi na poziom, którego oczekują trenerzy i kibice.





Ligue 1: niskie noty Milika

Reklama

Nie inaczej było w starciu przeciwko Strasbourgowi, co wytknęli zresztą dziennikarze portalu "hommedumatch.fr". "Od zawodnika tej klasy oczekujemy więcej! Ponownie w doskonałej sytuacji podał piłkę do bramkarza. Był aktywny, pokazywał się partnerom, ale musi zaprezentować więcej konkretów" - czytamy na portalu.



Więcej pobłażliwości mieli dla Milika dziennikarze "maxifoot.fr", którzy argumentowali, że Polak nie dostawał odpowiednich podań od partnerów. Z jednym małym wyjątkiem. "Był aktywny, ale pracował, że koledzy z drużyny nie potrafili dograć mu odpowiedniej piłki. Poza dośrodkowaniem, po których uderzył jednak na dalszy słupek i bramkarz złapał futbolówkę" - ocenili polskiego gracza.



Portal "footmercato.net" ocenił go na zaledwie "4" w dziesięciostopniowej skali podkreślając, że nie był to najlepszy mecz w wykonaniu Milika. Niejako na pocieszenie dodano, że cała drużyna Olympique zagrała po prostu poniżej oczekiwań.



KK