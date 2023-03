Niespodziewana przegrana PSG. "Les Parisiens" bezsilni na własnym terenie!

Trener PSG Christophe Galtier podobno niezmiennie walczy o utrzymanie swojej posady. Jeśli to prawda, to niedzielny mecz z Rennes z pewnością nie pomógł mu w zrealizowaniu tego celu - jego podopieczni przegrali bowiem na Parc des Princes i ich przewaga w tabeli Ligue 1 nad resztą stawki nieco stopniała... Do zakończenia sezonu tymczasem wciąż daleko.