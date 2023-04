Piłkarze Toulouse FC zdobyli Puchar Francji. W sobotnim finale na Stade de France w podparyskim Saint-Denis pokonali broniący trofeum FC Nantes aż 5:1 (4:0). W ekipie triumfatorów na ławce rezerwowych siedział Holender Said Hamulić, do niedawna piłkarz Stali Mielec. To pierwszy triumf FC Toulouse od 1957 roku, chociaż są co do tego wątpliwości.