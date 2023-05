Niebywały wyczyn snajpera! Fenomenalny 20-latek na tropach Lewandowskiego

Młodzian nie nie przebił zatem kosmicznego wyczynu "Lewego" z Bundesligi , ale od podobnych skojarzeń trudno uciec. Angażem młodzieżowego reprezentanta Francji żywotnie zainteresowani pozostają szefowie AC Milan . Należy się spodziewać, że kolejni chętni niebawem ustawią się w kolejce. Obecny kontrakt zawodnika zachowuje ważność do połowy 2025 roku .

Dwa "czteropaki" w meczu Ligue 1. Zwycięski gol padł dopiero w 100. minucie

Starcie Lyonu z Montpellier miało niecodzienny przebieg. Jeszcze w 59. minucie gospodarze przegrywali 1-4. Trudno było wówczas prognozować remis, a co dopiero triumf ekipy goniącej wynik. A jednak goście zdołali zaprzepaścić trzybramkową przewagę i wracają do domu z niczym.

Zwycięskie trafienie na 5-4 dopiero w 100. minucie zaliczył Alexandre Lacazette. Był to jego czwarty gol w meczu, co w roli bohatera stawia go obok Wahiego. Tyle że - subtelna różnica - doświadczony napastnik na zgromadzenie takiego dorobku potrzebował ponad godziny gry.