Media: PSG otrzymało rekordową ofertę za Kyliana Mbappe z Arabii Saudyjskiej

Wiele wskazuje na to, że Kylian Mbappe musi zmienić latem barwy klubowe . W innym wypadku zostanie... przyspawany do ławki rezerwowych lub nawet miejsca na trybunach, lecz w przypadku PSG nie można wykluczać na ten moment żadnej alternatywy.

Sporo mówi się o tym, że w końcu dojdzie do skutku zapowiadany od dawna transfer Francuza do Realu Madryt, lecz okazuje się, że 24-latek może najbliższy sezon spełnił w Arabii Saudyjskiej i nie jest to tylko plotka transferowa.