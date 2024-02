Niewykluczone, że rok po odejściu ze stolicy Francji znowu w niej zawita. Krążą pogłoski, że wraz z Angelem di Marią zostaną powołani do olimpijskiej kadry narodowej na nadchodzące igrzyska. Trenerem zespołu jest Javier Mascherano, wieloletni kolega obu zainteresowanych. Z Di Marią grał w reprezentacji, a z Messim również w Barcelonie. Przypomnijmy, że selekcjonerzy mogą zabierać na IO wyłącznie graczy do 23. roku życia z trzema wyjątkami. Czy "La Pulga" będzie jednym z nich?

Jerome Rothen: "Pamiętajmy o tym, czego Messi nie dał PSG"

Póki co do wygwizdania go podczas potencjalnego powrotu zachęca Jerome Rothen , gracz PSG z lat 2004-2010, który dla klubu rozegrał 139 meczów. W ostrych słowach wypowiedział się w swoim podcaście "Rothen s'enflamme" na antenie Radia Monte Carlo Sport.

Nie powinniśmy zapominać o tym, czego nie dał. Messi oszukiwał nas przez dwa lata, wygwizdajcie go. Powiedział, że życie w Paryżu było katastrofą i że nie spotkał się z takim przyjęciem, jakie mu się należało. Absurd. Znajdował się nad wieżą Eiffla, podobnie jak Neymar. Każdy Francuz okazywał mu szacunek, gdy tu przychodził. W zamian oczekujesz szacunku, a to z jego strony nigdy nie nadeszło

Wygląda więc na to, że Messi może mieć pracowite lato. Od 20 czerwca do 14 lipca w USA będzie trwało Copa America (Argentyna broni tytułu), a już dziesięć dni po finale tej imprezy ruszy turniej olimpijski. O ile amerykańska publiczność przyjmie go z wielkim entuzjazmem, to francuska z pewnością nie zareaguje tak pozytywnie.