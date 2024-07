Nie było ratunku. Utytułowany klub wyrzucony z ligi. Polak ucieka do kraju

Przez polskich kibiców Rafał Strączek kojarzony jest przede wszystkim z wyczynu odnotowanego w rundzie jesiennej sezonu 2021/22. Jako gracz Stali Mielec obronił wówczas dwa rzuty karne w jednym meczu Ekstraklasy. Zatrzymał oba strzały z jedenastu metrów piłkarzy z Niecieczy. Stał się tym samym pierwszym zawodnikiem, który w XXI wieku dokonał takiej sztuki na rodzimych boiskach.

Po zakończeniu rozgrywek przeniósł się do Girondins Bordeaux, którego zawodnikiem pozostaje do dzisiaj. Przez dwa lata rozegrał we francuskim klubie 24 spotkania. W 10 z nich zachował czyste konto, skapitulował w sumie 27 razy.

Bordaeux z karną degradacją. Rafał Strączek lada chwila w PKO Ekstrakalsie?

Kontrakt 25-letniego golkipera zachowuje ważność do połowy 2026 roku. Niewiele jednak wskazuje na to, że umowa zostanie w pełni zrealizowana. Klub Polaka popadł bowiem w poważne tarapaty.

Ekipa z Bordeaux została właśnie karnie zdegradowana do National 1, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy. Drużyna zajęła 12. miejsce w tabeli Ligue 2, ale nie spełnia wymogów finansowych, by pozostać na tym szczeblu rywalizacji. Odwołanie złożone do organu decyzyjnego nie przyniosło oczekiwanych skutków.

"Żyrondyści" to sześciokrotni mistrzowie Francji i czterokrotni zdobywcy krajowego pucharu. Dwa razy sięgali po Superpuchar Francji. W dorobku mają też triumf w Pucharze Intertoto.

Co dalej ze Strączkiem? Wszystko wskazuje na to, że nie zostanie we Francji. Jak informuje serwis Meczyki.pl, zawodnik bliski jest transferu do GKS-u Katowice, który w bieżącym cyklu jest beniaminkiem PKO Ekstraklasy. Reklama

Rafał Strączek / AFP

