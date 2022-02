Neymar zdradził, do kiedy będzie grał w Paryżu i co potem

Piłkarz ma kontrakt ważny z francuskim klubem do połowy 2025 roku, ale już zastanawia się, co będzie robić potem.

W internetowym podcaście zapytano go, czy zamierza zakończyć karierę w Brazylii. "Nie wiem. Mam co do tego wątpliwości. Nie wiem, czy jeszcze zagram w Brazylii" - mówił.



"Chciałbym zagrać w Stanach Zjednoczonych. I to przynajmniej przez sezon" - dodał.



Neymar o grze w MLS

Dlaczego myśli o takim ruchu?



"Przede wszystkim ich sezon jest krótszy, więc maiłbym trzy miesiące wakacji" - stwierdził ze śmiechem, tłumacząc, że dzięki temu "mógłbym grać jeszcze wiele lat".



"Żartowałem ze swoimi kumplami, że zakończę karierę w wieku 32 lat. Szczerze, to będę grać, dopóki będę w stanie sprostać temu psychicznie. Mój kontrakt z PSG obowiązuje da czasu, aż będę miał 34 lata, więc będę tam występować do tego momentu" - powiedział Neymar.



