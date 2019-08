Saga "Powrót Neymara do Barcelony" trwa i końca jej nie widać. Wręcz przeciwnie, kolejne odcinki zwiastuje dyrektor sportowy PSG Leonardo.

Specjalna delegacja Barcelony z dyrektorem technicznym Erikiem Abidalem na czele, która odwiedziła Paryż kilka dni temu, niewiele wskórała. Tak przynajmniej wynika ze słów szefa pionu sportowego paryżan - Leonarda.

- Owszem, są prowadzone negocjacje w sprawie Neymara z klubami, każdy o tym wie, ale to nic zaawansowanego - podkreśla Brazylijczyk.

Leonardo dodał, że po kontuzji złamania kości prawej stopy nie ma już żadnych śladów i Neymar jest gotów do gry, ale PSG nie bierze go do kadry meczowej.

- To proste. Sztab medyczny i najlepsi na świecie ortopedzi opiekowali się Neymarem od początku sezonu. Kontuzja stopy piłkarza jest całkowicie wyleczona - zapewnia Leonardo.

Neymar został odstawiony z kadry na mecz PSG z Nimes. Po spotkaniu trener Thomas Tuchel dał drużynie wolny dzień, co Brazylijczyk wykorzystał na wypad do Portugalii, na koncert. Od środy jednak karnie trenuje z zespołem. Decyzja w sprawie ewentualnego włączenia go do składu na niedzielne spotkanie ze Stade Rennes.

