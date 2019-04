To był koszmarny wieczór dla Neymara. Najpierw jego PSG przegrało po rzutach karnych finał Pucharu Francji ze Stade Rennes, a po meczu Neymar uderzył w twarz prowokującego go kibica.

Z nieba do piekła zawędrował w sobotni wieczór Neymar. Dzięki jego asyście i bramce PSG prowadziło 2-0 ze Stade Rennes i wydawało się, że pewnie sięgnie po Puchar Francji. Rennes zdołało jednak odrobić straty i doprowadzić do wyrównania.

W dogrywce czerwoną kartkę obejrzał Kylian Mbappe, a później w serii rzutów karnych lepsi okazali się gracze Rennes. Wygrali 6-5 i zdobyli Puchar Francji.

Po meczu nie wytrzymał Neymar, dla którego był to dopiero drugi występ po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Do sieci trafiło nagranie ze skandalicznym zachowaniem brazylijskiego piłkarza.

Do zdarzenia doszło, gdy piłkarze PSG przechodzili schodami między rzędami trybun. Jeden z kibiców nagrywał telefonem przechodzących zawodników i rzucił coś ze śmiechem do przechodzącego Neymara, prawdopodobnie kpiąc z piłkarza. To nie spodobało się gwiazdorowi PSG, który ręką zasłonił obiektyw, odpychając rękę fana z aparatem. Rozzłoszczony kibic krzyknął coś w jego kierunku, zbliżając twarz do piłkarza, a Neymar... uderzył go pięścią w twarz.



Cios, choć nie był mocny, wywołał burzę we Francji. Jeden z doradców Neymara także zdecydował się opublikować nagranie, na którym uderzony kibic miał prowokować piłkarzy PSG, wyzywając m.in. Buffona, Verattiego oraz właśnie Neymara.

