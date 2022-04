Neymar odpowiada na krytykę. "Byłem 'pijany' więc..."

Krytykowana ostatnio przez kibiców z powodu nierównej gry ekipa Paris Saint-Germain miała w niedzielę swój mały moment triumfu - "Les Parisiens" pokonali bowiem wyraźnie, bo aż 5-1, drużynę Lorient i utrzymali dystans do drugiego w tabeli zespołu Olympique Marsylia. Spory udział przy tym miał Neymar Jr - autor dwóch trafień.

PSG - Lorient. Neymar dopisał dwa gole do swojego konta

Brazylijczyk rozpoczął i zakończył strzelanie w tym meczu - pierwszy raz pokonał bramkarza rywali w 12. minucie, drugi raz w minucie 90., a w obu przypadkach asystował mu Kylian Mbappe. Tym samym pokazał, że nie jest jeszcze z nim tak źle, jak niektórzy zakładają.

Jakiś czasu temu Daniel Riolo, dziennikarz związany z RMC sport zarzucił otwarcie Neymarowi, że ten już praktycznie zupełnie nie przykłada się do swoich obowiązków w klubie, a na treningi przychodzi "na skraju bycia pijanym". Jego słowa odbiły się szerokim echem w europejskich mediach - choć spotykały się też od czasu do czasu z kontrą, że obaj panowie nie przepadają przesadnie za sobą, w związku z czym cała sytuacja mogła zostać przez Riolo nieco podkoloryzowana.

Neymar: Byłem 'pijany', więc to zadziałało

Sam piłkarz nie tylko pokazał ostatnio na boisku, że jeszcze w Paryżu ostatniego słowa nie powiedział, ale również odniósł się do kierowanych w jego stronę zarzutów w mediach społecznościowych. W swojej relacji na Instagramie zamieścił krótki filmik prezentujący jego doskonałą akcję dwójkową przeprowadzoną z Mbappe, którą zakończył bramką. Gola skwitował jednym zdaniem: "Byłem 'pijany', więc to zadziałało... jak to teraz mówią".

Neymar mimo wszystko w tym sezonie nie strzela przesadnie dużo goli dla paryskiego klubu - w bieżącej kampanii zaliczył jak dotychczas siedem bramek oraz pięć asyst, co jest wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań względem najdroższego piłkarza świata.

Zawodnik przeszedł do PSG latem 2017 roku z FC Barcelona. Kosztował wówczas dokładnie 222 mln euro - rekord ten nie został pobity do dziś.

