Neymar na liście transferowej PSG. Znamy minimalną kwotę wykupu

W 2017 roku Neymar przeniósł się z Barcelony do PSG za 222 mln euro. Do dzisiaj zajmuje pierwsze miejsce na liście najdroższych piłkarzy świata.

Jego obecny kontrakt zachowuje ważność do połowy 2025 roku. Wygląda jednak na to, że - wbrew intencjom samego zawodnika - umowa nie zostanie wypełniona. Jak informuje hiszpański "As", Brazylijczyk trafił na listę transferową.

Ta wiadomość mocno kontrastuje z wydarzeniami z ostatniego weekendu. Po domowym remisie z RC Lens (1-1) paryżanie odzyskali mistrzowski tytuł utracony przed rokiem na rzecz Lille OSC. Zamiast fety na trybunach Parc des Princes była jednak salwa gwizdów - reakcja na kolejną klęskę drużyny w Champions League.

Ligue 1. Neymar może odejść za 90 mln euro

Odpowiedź Neymara na zachowanie kibiców? 30-latek nie stracił rezonu. Najpierw w niewybredny sposób skomentował reakcję widowni, a następnie oznajmił, że zamierza grać w PSG do końca kontraktu .

Lista transferowa nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona. Z przecieków wiadomo już jednak, ile trzeba będzie zapłacić za Neymara, jeśli znajdzie się na niego kupiec. Jak czytamy, kwota nie może być niższa niż 90 mln euro.

W trwającym sezonie brazylijski gwiazdor rozegrał dla PSG w sumie 25 meczów, zdobył 11 bramek i zaliczył siedem asyst.

