Neymar to bez wątpienia - obok Kyliana Mbappe i - od niedawna - Leo Messiego jedna z największych gwiazd Paris Saint-Germain oraz niekwestionowany lider reprezentacji Brazylii. Piłkarz jest przez to ciągle "na świeczniku" i częstokroć media przyglądają się nie tylko jego wyczynom boiskowym, ale też temu, co 29-latek robi poza nim.

W związku z tym Neymar spotyka się bardzo często z oskarżeniami o to, że jak na czynnego sportowca prowadzi zbyt imprezowy tryb życia. Gracz nie ukrywa, że tego typu przytyki go denerwują, postanowił jednak odpowiedzieć na nie w rozmowie, jaką przeprowadził z nim Eduardo Semblano, prowadzący w serwisie YouTube kanał "Fui Clear???".



Reklama

Neymar: Chciałbym być zapamiętany, jako piłkarz autentyczny

"Nie grałbym na najwyższym poziomie, gdybym nie traktował sprawy na serio" - mówi piłkarz PSG. "Wychodzę kiedy mogę, kiedy mam na to czas, gdy mam dzień wolnego. Nie widzę tu problemu" - dodał.



"Powinno się mnie oceniać za to, co robię na boisku. To, co robię ze swoim życiem poza nim nie powinno być poddawane pod ocenę. Jestem wolnym człowiekiem" - kontynuuje Neymar Jr. "Nie występowałbym na obecnym poziomie, gdybym nie dbał o swoją formę. To wszystko mocno mnie irytuje" - stwierdza piłkarz.



"Lubię piłkę nożną. Granie w nią to ulubiona rzecz w moim życiu. Chciałbym zostać zapamiętany jako jeden z najbardziej autentycznych i najprawdziwszych graczy, jacy kiedykolwiek istnieli. Jestem prawdziwy. Niczego nie ukrywam" - skwitował zawodnik.

Neymar to najdroższy piłkarz w dziejach futbolu

Neymar Jr zawodnikiem Paris Saint-Germain jest od 2017 roku. Do ekipy ze stolicy Francji przeszedł z FC Barcelona, stając się tym samym bohaterem najdroższego transferu w historii futbolu. "Les Parisiens" zapłacili za niego 222 mln euro.



Zdjęcie Neymar nie ukrywa, że jest zmęczony komentarzami dotyczącymi jego życia prywatnego / ATPImages / Contributor / Getty Images

PaCze