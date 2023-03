Dla Sancheza była to już 11. niewykorzystana "jedenastka" w karierze. Skutecznie egzekwował jedynie siedem. Spośród zawodników, którzy regularnie wykonują rzuty karne, ma zdecydowanie najgorszy procent skuteczności.

Alexis Sanchez z kompromitującą statystyką

Co ciekawe, największa gwiazda reprezentacji Chile wykonywała w narodowych barwach cztery rzuty karne i... wszystkie zmarnowała.

W doliczonym czasie gry Marsylia doprowadziła do wyrównania i o rozstrzygnięciu zadecydowały... rzuty karne. Niezrażony wcześniejszym niepowodzeniem Sanchez podszedł do "jedenastki" także w serii rzutów karnych i to już w drugiej kolejności. Tym razem Chilijczyk jednak się nie pomylił.