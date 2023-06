PSG to bodaj jedyny klub w Europie, który zdobywa tytuł mistrza kraju i nie wywołuje radosnych reakcji swoich fanów. W sezonie 2022/23 ekipa z Parc des Princes po raz kolejny okazała się w Ligue 1 bezkonkurencyjna i... ponownie zawiodła kibiców, którzy liczyli przede wszystkim na sukces w Lidze Mistrzów.

Nowe rozdanie w obozie PSG. Nagelsmann i Henry mają otworzyć złoty rozdział w historii klubu

Henry, jako zawodnik triumfator MŚ 1998 i ME 2000, samodzielnie prowadził do tej pory AS Monaco i Montreal Impact. Ostatnio był członkiem sztabu szkoleniowego Roberto Martineza w reprezentacji Belgii.