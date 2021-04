Olympique Marsylia staje przed szansą na kolejne zwycięstwo! Po triumfie nad niżej notowanym rywalem z Dijon, podopieczni Jorge Sampaoliego zmierzą się z Montpellier. W składzie ekipy gości od pierwszej minuty zagra Arkadiusz Milik.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. OGC Nice - Olympique Marsylia 3-0. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Dla Arkadiusza Milika będzie to dziewiąty występ w meczu Ligue 1. Do tej pory polski napastnik zdobył trzy bramki, a ostatni raz trafił do siatki dwie kolejki temu. Łącznie były gracz Napoli ma na swoim koncie cztery trafienia (jeszcze jedno zdobył w pucharze Francji).



Olympique Marsylia pod wodzą Jorge Sampaoliego zaczęła punktować nieco lepiej. Odkąd Argentyńczyk prowadzi klub z Lazurowego Wybrzeża, Marsylia triumfowała w trzech meczach, przegrywając jedno - derbowe starcie z Niceą.



Ekipa Montpellier dzięki ewentualnej wygranej z Marsylią zrównałaby się punktami z dzisiejszymi rywalami. Goście walczą natomiast o zbliżenie się do strefy premiowanej grą w europejskich pucharach.





Oficjalne składy na mecz Montpellier - Olympique Marsylia. Milik zagra od pierwszej minuty!

Reklama

Montpellier: Omlin - Congre, Hilton, Cozza, Sambia - Savanier, Ferri, Mollet - Delort, Laborde, Mavididi.



Olympique Marsylia: Mandanda - Henrique, Caleta-Car, Balerdi, Gonzalez, Lirola - Gueye, Kamara, Thauvin - Milik, Payet.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

PA