Przywykliśmy już do tego, że wśród potencjalnych pracodawców Milika wymienia się największe europejskie marki, na czele z Juventusem i Atletico Madryt.



Po burzliwym czasie w SSC Napoli, gdy Polak - który nie przedłużył kontraktu - był odsunięty od gry, dla naszego snajpera nadeszły lepsze czasy.

W styczniu 27-latek dołączył do Olympique Marsylia i w czasie kilku miesięcy strzelił 10 goli i zanotował jedną asystę, dzięki czemu podbił serca kibiców OM



Kibicuj naszym na IO w Tokio! - Sprawdź



Reklama

Arkadiusz Milik może trafić do PSG?

Jeden z dziennikarzy znad Sekwany - Jonathan MacHardy - wysnuł na antenie radia RMC teorię, zgodnie z którą Milik miałby trafić do innego francuskiego klubu - wielkiego PSG, by zastąpić Mauro Icardiego.



- W przypadku PSG sprzedaż takiego zawodnika, który pozwoli ci zarobić, może być dobrym dobrym posunięciem, pod warunkiem znalezienia jego następcy. Myślę, że paryżanie nie powinni zastępować Icardiego wielką gwiazdą. Potrzebują piłkarza, który wtopi się w styl gry Mbappe i Neymara. Taki napastnik jak Milik znalazłby swoje miejsce w PSG. Uzupełniałby się z Neymarem i Mbappe - stwierdził MacHardy.



Piłkarzem PSG jest polski bramkarz Marcin Bułka. To jeden z dziewięciu bramkarzy, których ma na kontrakcie francuski gigant.



Czytaj także: Tokio 2020 - wielcy nieobecni w reprezentacji Polski



TB