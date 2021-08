Ligue 1 Dramaturgia w końcówce meczu! Sędzia przerwał zawody

Olympique Marsylia po bardzo emocjonującym meczu pokonało Montpellier 3-2. W pierwszym meczu obecnego sezonu nie wystąpił jednak Arkadiusz Milik. Reprezentant Polski nadal przechodzi rehabilitację po kontuzji, której nabawił się pod koniec minionej kampanii.



Francuski dziennik "L'Equipe" twierdzi, polski napastnik może powrócić na boisku już w pierwszej połowie września. Zawodnik pracuje obecnie z fizjoterapeutami nad jak najszybszym powrotem do zdrowia.



Olympique Marsylia. Milik wróci na boisko szybciej niż zapowiadano?

Oznaczałoby to, że Milik powróci na plac gry nieco wcześniej niż przed rozpoczęciem sezonu zapowiadał szkoleniowiec ekipy z Lazurowego Wybrzeża - Jorge Sampaoli.



Trener powiedział bowiem, że powrót do zdrowia piłkarza może potrwać nawet półtora miesiąca. W obliczu nowych informacji, jest nadzieja, iż stanie się to wcześniej.



Klub z Marsylii dokonał w czasie obecnego okienka transferowego kilku wzmocnień. "OM" pozyskało m.in. Konrada de la Fuente czy Cengiza Uendera, którzy wypracowali jedną bramkę w meczu z Montpellier.



Wiadomość Milika przed meczem 1. kolejki Ligue 1 - Zobacz więcej!



Partnerem Milika w ataku zapewne będzie natomiast Dimitri Payet. Francuz znakomicie spisał się w pierwszym meczu i dwukrotnie trafił do siatki



PA

Reklama