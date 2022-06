Milik blisko odejścia z Marsylii. Zastąpi Piątka?

Od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat przyszłości Milika. Polak ma za sobą całkiem niezły sezon, w 37 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 20 bramek i dorzucił dwie asysty. Przez w zasadzie cały sezon pojawiały się jednak przesłanki, że nie do końca po drodze jest mu z trenerem Jorge Sampaolim.

Według informacji dziennika "La Provence" klubowi działacze mają również podzielać zdanie, że Milik nie do końca pokazał poziom, jakiego oczekiwanoby od napastnika na Stade Velodrome. Stąd chęć sprzedaży Polaka i poszukania kogoś w jego miejsce.

Arkadiusz Milik może opuścić Marsylię. Powrót do Serie A?

Pojawiają się już nazwy klubów ewentualnie zainteresowanych. Lokalne media z Florencji podają, że głównym zainteresowanym usługami napastnika reprezentacji Polski może okazać się Fiorentina. Klub z Florencji prawdopodobnie nie przedłuży wypożyczenia Krzysztofa Piątka, co jednocześnie może stworzyć miejsce dla nowego napastnika.

Fiorentina nie gra jednak w Lidze Mistrzów, a to ma być jeden z głównych warunków Milika pod kątem nowego pracodawcy. Marsylia bowiem w minionym sezonie Ligue 1 zdobyła wicemistrzostwo, co dało klubowi z Lazurowego Wybrzeża bezpośredni awans do fazy grupowej najważniejszych europejskich rozgrywek.