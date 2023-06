Miliarderzy zabierają piłkarza Bayernu do siebie. Zostały tylko testy medyczne

Lucas Hernandez żegna się z Bundesligą. Reprezentant Francji przystał na ofertę PSG i zamierza wrócić do ojczyzny. Niemieckie media informują, że Bayern Monachium osiągnął porozumienie z najlepszą ekipą Ligue 1. Do finalizacji transferu pozostaje już tylko zaliczenie testów medycznych, co wydaje się formalnością.