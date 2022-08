Miał być gwiazdą ligi, a zmienia otoczenie. Nowy klub się wzmacnia

Holender ma trafić do stolicy Włoch na wypożyczenie z opcją wykupu. Pomocnik ma jeszcze w czwartek przylecieć do Rzymu, by załatwić wszystkie formalności związane z transferem.

Wijnaldum do PSG trafił przed poprzednim sezonem z Liverpoolu jako wolny zawodnik. Co prawda wystąpił w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach, ale tylko 22 z nich rozpoczął w pierwszej jedenastce. Pomocnik ma jeszcze dwa lata kontraktu z mistrzem Francji.

Reklama

31-letni Holender przychodził do Ligue 1 jako gwiazda Premier League. Nie do końca mu na razie wyszło w Paryżu, stąd pewnie chęć zmiany otoczenia.

Serie A. Roma dokonał już czterech transferów

Roma na razie pozyskała czterech graczy, z czego tylko za jednego, Zekiego Celika, musiała zapłacić. Prawy obrońca Lille OSC kosztował siedem milionów euro.

Dybala z Juventusu, Nemanja Matić z Manchestetu United czy Mile Svilar z Benfiki Lizbona przyszli bez sumy odstępnego.

Jose Mourinho doprowadził w zeszłym sezonie klub do triumfu w Lidze Konferencji, ale w Serie A zajęła dopiero szóste miejsce. Piłkarzem klubu jest reprezentant Polski Nicola Zalewski.