19-letni Marcin Bułka udanie zadebiutował w Paris Saint-Germain! Polski bramkarz zachował czyste konto, a mistrzowie Francji wygrali wyjazdowe starcie czwartej kolejki Ligue 1 z Metz 2-0.

Gdy Polak przechodził z Chelsea do PSG, był dopiero czwartym bramkarzem, bo w klubie wciąż byli: Gigi Buffon, Alphonse Areola i Kevin Trapp. Buffon powrócił jednak do Juventusu, Trapp do Eintrachtu Frankfurt i Bułka został pierwszym zmiennikiem.



PSG poszukiwał doświadczonego bramkarza i ma nim zostać Keylor Navas z Realu Madryt, ale dzisiaj trener Thomas Tuchel zdecydował się wystawić między słupkami Polaka.



Tuchel przyznał, że posadził Areolę na ławce, bo trwają negocjacje w sprawie transferu bramkarza. Areola miałby trafić do Realu Madryt, gdzie byłby zmiennikiem Thibaut Courtois. Navas nie chce się pogodzić z pełnieniem takiej roli, dlatego mocno naciska na "Królewskich", aby pozwolili mu odejść.



Bułka przez ostatnie trzy lata był bramkarzem Chelsea, do której trafił z Escoli Varsovia. W "The Blues" najpierw bronił w drużynie do lat 18, a od lipca 2017 roku w ekipie U-23. Do PSG trafił na zasadzie wolnego transferu i podpisał dwuletni kontrakt, obowiązujący do 30 czerwca 2021 roku.

Paryżanie szybko objęli prowadzenie. Mamadou Fofana sfaulował w polu karnym Juana Bernata i sędzia odgwizdał "jedenastkę", którą wykorzystał Angel Di Maria. Bramkarz gospodarzy rzucił się w prawą stronę, a Argentyńczyk strzelił w przeciwną.



Bliski podwyższenia na 2-0 był Idrissa Gueye, ale piłka po jego uderzeniu głową odbiła się od poprzeczki.

Mistrzowie Francji dyktowali warunki, choć grali poważnie osłabieni w ofensywie, bo oprócz czekającego na transfer Neymara, nie mogą grać także Kylian Mbappe i Edinson Cavani. Obaj doznali kontuzji w poprzednim spotkaniu Ligue 1 z Toulouse (4-0).



Krótko przed przerwą zaliczkę faworytów podwoił Eric Maxim Choupo-Moting. Drugi gol też padł po stałym fragmencie gry. Tym razem z wolnego piłkę w pole karne wrzucił Marco Verratti, a kameruński napastnik głową pokonał Alexandre Oukidję.

Bramkarz uratował miejscowych w 67. minucie, gdy sparował na róg piłkę po strzale Angela Di Marii.

Bułka nie miał wielu okazji, żeby się wykazać, bo gospodarze rzadko atakowali i oddali tylko dwa celne strzały. Najgroźniej pod jego bramką było w 79. minucie, gdy kąśliwy strzał z wolnego oddał Farid Boulaya, ale Polak odbił piłkę.



Metz - PSG 0-2 (0-2)

0-1 Angel Di Maria (11. z karnego)

0-2 Eric Maxim Choupo-Moting (43.)



4. kolejka Francja - Ligue 1

2019-08-30 20:45 | Stadion: Stade Saint-Symphorien | Arbiter: F. Schneider 0 2 FC Metz Paris Saint-Germain Bułka Bernat Dagba Marquinhos Silva Sarabia Di Maria Aouchiche Gueye Verratti Choupo-Moting Oukidja Boye Centonze Delaine Sunzu Boulaya Nguette Cohade Fofana Maïga Diallo SKŁADY FC Metz Paris Saint-Germain Alexandre Oukidja Marcin Bułka John Boye Juan Bernat Fabien Centonze Colin Dagba Thomas Delaine Marquinhos Stopilla Sunzu Thiago Silva 82′ 82′ Farid Boulaya Pablo Sarabia García Opa Nguette 11′ (k.) 11′ (k.) Angel Di Maria 70′ 70′ Renaud Cohade 65′ 65′ Adil Aouchiche 27′ 27′ 59′ 59′ Mamadou Fofana Idrissa Gana Gueye Digbo G'nampa Habib Maïga 82′ 82′ Marco Verratti Habibou Mouhamadou Diallo 43′ 43′ 90′ 90′ Eric Maxim Choupo-Moting REZERWOWI Paul Delecroix Alphonse Areola Manuel Cabit Presnel Kimpembe 59′ 59′ Victorien Angban Nianzou Tanguy Kouassi 70′ 70′ Marvin Gakpa 82′ 82′ Layvin Kurzawa Kevin N'Doram Thomas Meunier Thierry Ambrose 65′ 65′ Leandro Daniel Paredes 82′ 82′ Ibrahima Niane 90′ 90′ Jesé Rodríguez Ruiz

STATYSTYKI FC Metz Paris Saint-Germain 0 2 Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 6 6 Strzały na bramkę 2 4 Rzuty rożne 4 7 Faule 9 13 Spalone 2 3