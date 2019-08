Metz - Paris Saint-Germain. Marcin Bułka debiutuje w bramce paryżan

19-letni polski bramkarz Marcin Bułka znalazł się w pierwszym składzie Paris Saint-Germain na wyjazdowe starcie z Metz w drugiej kolejce Ligue 1.

Gdy Polak przechodził z Chelsea do PSG, był dopiero czwartym bramkarzem, bo w klubie wciąż byli: Gigi Buffon, Alphonse Areola i Kevin Trapp. Buffon powrócił jednak do Juventusu, Trapp do Eintrachtu Frankfurt i Bułka został pierwszym zmiennikiem.



PSG poszukiwał doświadczonego bramkarza i ma nim zostać Keylor Navas z Realu Madryt, ale dzisiaj trener Thomas Tuchel zdecydował się wystawić między słupkami Polaka.