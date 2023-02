Leo Messi podczas gali FIFA The Best w Paryżu otrzymał - można powiedzieć, że bez niespodzianki - nagrodę dla najlepszego piłkarza ubiegłego roku. Po odebraniu statuetki Argentyńczyk powiedział - zgodnie ze zwyczajem - parę słów do mikrofonu, ale największe poruszenie wzbudziło jednak to... o czym nie wspomniał w ogóle. W swojej przemowie Messi mianowicie pominął zupełnie swój klub, PSG.