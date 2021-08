Piłkarze PSG po dwóch kolejkach mają na swoim koncie komplet punktów, choć w kadrze nadal nie znajdują się wszyscy sprowadzeni w czasie letniego okienka transferowego zawodnicy.



Serio Ramos powoli wznawia treningi, a jego powrót na boisko nastąpi dopiero po przerwie reprezentacyjnej. O wiele szybciej kibice paryskiego klubu prawdopodobnie zobaczą na boisku Lionela Messiego i Gianluigiego Donnarummę.



- Nadal analizujemy wszystkie kryteria ich powrotu. Najważniejsze aspekty to oczywiście fizyczność i dynamika - powiedział trener PSG Mauricio Pochettino podczas konferencji prasowej.





Kiedy debiut Messiego? "Bardzo szybko się przystosował"

- Piłkarze dowiedzą się o meczowej kadrze po konferencji prasowej. Nie możemy powiedzieć, kto dokładnie się w niej znajdzie, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co pokazuje Messi. Jesteśmy dobrej myśli, bardzo szybko się przystosował - stwierdził szkoleniowiec, pytany o Messiego.



Nie jest jednak pewne, czy ewentualnego debiutu Messiego wyczekuje obecnie największa gwiazda PSG - Kylian Mbappe. Reprezentant Francji miał nie być zadowolony z przyjścia byłego gracza FC Barcelona i coraz więcej mówi się o jego transferze do Realu Madryt.



- Uważam go za bardzo dobrego zawodnika. Ciężko trenuje, aby zaliczyć dobry sezon. Nie widzę żadnego powodu, dla którego Mbappe miały odejść z PSG. Jest bardzo spokojny, ma jeszcze rok ważny kontrakt. Cieszymy się z jego obecności u nas i on również cieszy się z gry dla nas - odniósł się do transferowych plotek Pochettino.



Trener PSG stwierdził również, że PSG nadal może pozyskać nowych piłkarzy. - Do końca okienka wiele może się jeszcze wydarzyć - dodał.



Starcie ekipy z Paryża przeciwko Brest odbędzie się w piątek o godzinie 21.



