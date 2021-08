Piłka nożna Nowy klub Messiego: PSG, Manchester City czy zwrot akcji w sprawie odejścia legendy Barcelony?

FC Barcelona potwierdziła wczoraj, że Lionel Messi nie będzie już bronił barw hiszpańskiego klubu. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu nadal pozostaje zatem wolnym zawodnikiem i błyskawicznie w mediach pojawiły się doniesienia o możliwości przejścia atakującego do nowej drużyny.



Wśród potencjalnych ekip, które byłby w stanie poradzić sobie z ogromnym kontraktem Messiego wymieniało się m.in. Manchester City, jednak jak twierdzi "Marca", najbliżej pozyskania piłkarza ma być PSG.



Paryżanie dokonali już w tym sezonie kilku głośnych transferów. Do klubu dołączyli m.in. Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum czy obecny mistrz Europy Gianluigi Donnarumma.





Mauricio Pochettino: PSG pracuje nad kolejnymi transferami

- Wiemy, co wczoraj się wydarzyło, jednak obecnie koncentrujemy się jedynie na początku obecnego sezonu. Mogę jedynie powiedzieć, że klub pracuje na rynku transferowym - dyskretnie, ale mocno - aby wzmocnić zespół i osiągać cele - powiedział trener PSG Mauricio Pochettino, pytany o możliwość pozyskania Messiego.



- Każdy klub chciałby piłkarza takiego kalibru. Jeżeli będziemy mieli nowe informacje do przekazania, to na pewno je ogłosimy. Jak we wszystkich przypadkach, analizujemy każdą możliwość i tak jest również teraz. Podczas okienka transferowego wszystko może się zdarzyć - dodał.



Piłkarze PSG rozegrali już jedno spotkanie przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Paryżanie przegrali z Lille w meczu o superpuchar Francji. Rozgrywki Ligue 1 rozpoczną natomiast od wyjazdowego starcia z Troyes.



