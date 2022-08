Messi otrzymał dramatyczny list. Rodzina prosi o uratowanie życia młodego człowieka

Mohammed al Faraj miał ledwie 15 lat, gdy został aresztowany przed kręgielnią w Arabii Saudyjskiej. Został oskarżony o przestępstwa przeciwko władzom państwowym. Prokurator zarzucił mu m.in, udział w nielegalnych wiecach.

Młodzieniec przebywa za kratami od pięciu lat. Został skazany na karę śmierci. Oczekuje na wykonanie wyroku bez nadziei na łaskę.

Z najgorszym scenariuszem nie chcą się pogodzić członkowie jego rodziny. Właśnie napisali list do Lionela Messiego z prośbą o wstawienie się za skazańcem. Ma w tym pomóc fakt, że piłkarz PSG od trzech miesięcy pełni rolę ambasadora Arabii Saudyjskiej ds. turystyki.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Asysta Szymona Żurkowskiego i koszmar Radu w 95 minucie meczu. WIDEO Eleven Sports

Rodzina Mohammeda podkreśla, że ich krewny jest poddawany w więzieniu torturom.

"Jako Ambasador Turystyki Arabii Saudyjskiej masz duże wpływy. Czy mógłbyś ich użyć, aby uratować życie młodego człowieka Strażnicy w więzieniu bili go, kopali i skuli mu ręce nad głową na kilka godzin. Jak mogli traktować dziecko tak okrutnie i bezwzględnie?" - to fragment listu do Messiego cytowany przez "The Times".

Na razie brak informacji o zamiarach kapitana reprezentacji Argentyny. Jeśli zdecyduje się na wstawiennictwo w tej sprawie, z pewnością natychmiast trafi na czołówki wszystkich serwisów informacyjnych, nie tylko sportowych.

ZOBACZ TAKŻE: