Messi odejdzie z PSG?! Zmienił nastawienie po mundialu

W jakim kierunku spogląda kapitan reprezentacji Argentyny? W tym momencie Romero nie podaje żadnych konkretnych informacji na ten temat. Jego powrót do FC Barcelony nie jest wykluczony, ale trudno nazwać go prawdopodobnym.

Messi do tej pory ma mieć żal do Joana Laporty - ich relacje uległy ochłodzeniu przy transferze piłkarza do PSG. Messi poczuł wówczas, że prezes nie potraktował go odpowiednio i nie zrobił wszystkiego, aby go zatrzymać.