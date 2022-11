Messi jednak pozostanie w PSG? Postawił sobie jeden bardzo konkretny warunek

Leo Messi , po nieco niemrawym wejściu do drużyny Paris Saint-Germain w ubiegłym sezonie, teraz jest już gwiazdą ekipy ze stolicy Francji w pełnym tego słowa znaczeniu - wraz z Neymarem i Mbappe dzieli i rządzi w ofensywie paryskiej drużyny i włodarze klubu z całą pewnością chcieliby, by taki stan rzeczy utrzymywał się jak najdłużej.

Nie dziwi więc, że już teraz usilnie pracują oni nad tym, by przekonać Argentyńczyka do przedłużenia jego kontraktu, który wygaśnie latem 2023 roku. Negocjacje w tym temacie są obecnie dosyć zaawansowane - co do tego nie ma raczej wątpliwości - natomiast kluczowe decyzje wciąż nie zapadły. Zawodnika kuszą bowiem również inne zespoły.