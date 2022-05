Media: Kylian Mbappe zostaje w PSG! Co na to Real Madryt?

Piłkarska Europa zdążyła już przyzwyczaić się do przekonania, że w nowym sezonie Kylian Mbappe zakładał będzie koszulkę Realu Madryt. Tymczasem czwartkowa publikacja "Le Parisien" rzuca na sprawę zupełnie nowe światło. W zasadzie odwraca dotychczasową narrację o 180 stopni.

Według francuskiego dziennika Mbappe doszedł do porozumienia z władzami PSG w kwestii nowego kontraktu. Przystał na warunki dwuletniej umowy z opcją prolongaty o kolejny sezon.

PSG potrafi przekonywać. Fortuna dla Kyliana Mbappe

Za samo złożenie podpisu 23-letni snajper otrzymać ma 100 mln euro. A jego roczne zarobki osiągną granicę 50 mln euro. Dla porównania - Robert Lewandowski w Bayernie Monachium inkasuje obecnie 24 mln euro z bonusami.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PSG - Olympique Marsylia 2-1 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) INTERIA.TV

Matura 2022. Arkusze CKE i odpowiedzi z matematyki

Co na to szefowie Realu Madryt? Angaż Mbappe wydawał się niemal przesądzony. Jeśli wielomiesięczne przymiarki rzeczywiście zakończą się fiaskiem, "Królewscy" zrobią zapewne wszystko, by sprowadzić do siebie Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund.

W bieżącym sezonie Mbappe rozegrał dla paryżan w sumie 43 spotkania, zdobył w nich 35 bramek i zaliczył 23 asysty.

ZOBACZ TAKŻE: