Medią donoszą ws. Neymara. To może być zaskakujący zwrot akcji

Przyszłość Neymara w Paris Saint-Germain od dłuższego czasu stoi pod znakiem zapytania. Brazylijczyk jest dość regularnie trapiony przez kontuzje, a najświeższa wyeliminowała go z gry do końca obecnej kampanii. Mimo wszelkich doniesień na temat tego, że w najbliższym czasie skrzydłowy pożegna się ze stolicą Francji, on sam ma jednak zupełnie inne plany. Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez "The Athletic".