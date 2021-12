Mecz PSG - Monaco zostanie rozegrany 12 grudnia w ramach 18. kolejki francuskiej Ligue 1.

PSG - Monaco. Sytuacja w tabeli Ligue 1 i ostatnie wyniki

Oba zespoły w tabeli Ligue 1 dzieli punktowa przepaść. PSG z 42 oczkami przewodzi tabeli francuskiej ekstraklasy, mając aż 11 punktów przewagi nad drugim Rennes.

W ostatnich dwóch kolejkach paryżanie pogubili jednak punkty. Stało się tak m.in. z Lens, w którym pełne spotkanie zaliczył Przemysław Frankowski. Polak miał nawet szansę na gola i dobicie Messiego i spółki w końcówce meczu, jednak w ostatniej chwili remis 1-1 uratował dla PSG Holender Georginio Wijnaldum.

Na fali wznoszącej jest za to AS Monaco. Podopieczni Niko Kovaca w 17. kolejce pewnie wygrali z FC Metz aż 4-0. Piłkarze z Monaco do niedzielnego meczu na pewno wyjdą zmotywowani - w ligowej tabeli plasują się obecnie na siódmym miejscu z 26 punktami.

PSG - Monaco. Gdzie oglądać transmisję tv i stream online?

Mecz PSG - Monaco rozpocznie się w niedzielę 12 grudnia o godzinie 20.45. Transmisja tv w Eleven Sport 3.

Ekran telewizora to nie jedyny sposób, by obejrzeć mecz PSG - Monaco. Spotkanie można oglądać również na żywo online. Linki do streamów będą aktywne na elevensports.pl i Polsat Box Go i w aplikacjach tych platform.

Mecz PSG - Monaco "na żywo" na Sport.Interia.pl.

O której początek meczu PSG - Monaco? Godzina 20.45 w niedzielę

Transmisja TV meczu PSG - Monaco: Eleven Sports 3

Stream online meczu PSG - Monaco: elevensports.pl, Polsat Box Go

Relacja tekstowa PSG - Monaco: Sport.Interia.pl