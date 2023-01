Mbappe "przyłapany"! W taki sposób wyśmiał Emiliano Martineza

Emiliano Martinez w bardzo krótkim czasie urósł do miana największego skandalisty MŚ 2022 w Katarze - Argentyńczyk zasłużył sobie na ten tytuł przede wszystkim z powodu swojego zachowania tuż po ostatnim gwizdku finału turnieju, kiedy to wykonał obsceniczny gest, przykładając statuetką dla najlepszego bramkarza turnieju do swojego krocza. Jak później tłumaczył, zrobił to, ponieważ francuscy kibice buczeli w jego stronę podczas potyczki.

To jednak nie wszystko, bo niedługo potem w sieci znalazło się nagranie przedstawiające, jak "Dibu" w czasie celebracji w szatni "prosi o minutę ciszy" dla Kyliana Mbappe, czyli człowieka, który w ostatnim meczu mundialu zdobył do końca dogrywki trzy bramki, a potem dorzucił do tego jeszcze trafienie w rzutach karnych. Jeszcze później, już po powrocie do ojczyzny. Martinez był widziany też z lalką, do której przyczepiono zdjęcie twarzy Mbappe.